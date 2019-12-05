1 günde 2 yangın: 3 ölü

İzmir'in Foça ilçesinde, önceki gece 2 katlı evde çıkan yangında üst katta bulunan Nevin Tuncer (55) ve oğlu Murat Cihan Tuncer (30) yaşamını yitirirken, alt katta bulunan Deniz Tuncer (60) ise alevlerin arasından kurtarıldı. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, evden çıkarılarak, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evi kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DUMANDAN ZEHİRLENDİ

Aynı gece Bayraklı'nın Cengizhan Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katında da yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Bu arada, dairede tek başına ikamet eden Cevriye Çalışkan isimli yaşlı kadın, uzun süre yoğun dumana maruz kaldı. Kendi imkanları ile dışarı çıkmaya çalışan yaşlı kadın içeride bir anda yere yığıldı. Vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkanları ile alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürmeyi başardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Cevriye Çalışkan'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışkan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.