125. yılın ödül gecesi

Üç asırdır yayın hayatını sürdüren Ege’nin dev çınarı Yeni Asır Gazetesi 125. yılını iş, spor ve siyasetin ünlü isimleriyle kutladı. Gecede başarılı iş insanlarına Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) ödülleri verildi.

Türk basın tarihinde yeniliklerin öncüsü olan ve üç asıra tanıklık eden Yeni Asır Gazetesi 125'inci yaşını kutladı. İş, spor, siyaset ve kentin tanınmış isimlerinin buluştuğu kuruluş yıldönümü kutlamasında, sektörlerinde başarılı iş insanlarına Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) ödülleri verildi. Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, "Türkiye'nin en köklü gazetesi olarak 125 yılı aşan mazisiyle pek çok tarihi olaya tanıklık eden Yeni Asır Gazetesi, aynı zamanda bir okuldur ve Babıali'ye onlarca ünlü gazeteci kazandırmıştır. Benim de 3 yıl önce yönetimini devraldığım Türk basınının tarihi çınarı Yeni Asır, ilkeli habercilik anlayışını ve okuruyla olan samimi beraberliğini hiç kuşkusuz gelecek yüzyıllara taşıyacaktır" dedi.

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SWİSSOTEL Büyük Efes'teki geceye İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile iş, spor ve siyaset dünyasının ünlü isimleri katıldı. Yeni Asır'ın 125. Kuruluş yıldönümü nedeni ile düzenlenen gecede ayrıca çeşitli alanlarda öne çıkan ve sektörlerinde başarılı olan şirketlerin yöneticilerine Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) ödülleri verildi. Sunuculuğunu Selenay Cankat'ın yaptığı gecede Blue Note Orkestrası sahne aldı. Soprano Derya Kırcalı Gürlük ise misafir olarak mini müzik dinletisi verdi. Gece, katılan davetliler ve yöneticilerinin Yeni Asır'ın 125'inci yıldönümü pastasını kesmesi ile sona erdi.

METİN BURMALI/ ERCAN AKGÜN/MERT ALPDÜNDAR/NİDA ALADAĞ