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İzmir'deki 'Roma hamamı' Agora gibi sergilenecek

05.12.2019, 09:54

’de yapılmak istenen iş merkezi temelinde, Milattan Sonra 2'nci yüzyılda inşa edildiği anlaşılan ile gymnasium (okul) kalıntısı, semtindeki açık hava müzesi gibi sergilenecek.

Konak ilçesi Ahmetağa Mahallesi'nde bulunan, mülkiyeti Vakıflar Müdürlüğü'ne ait olan, 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi için yap-işlet-devret modeli ile 2016 yılında ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan firma tarafından 12 Haziran 2016 tarihinde, çalışmalara başlandı. Binayı yıkarak, yerine alışveriş merkezi kurmak isteyen firma yetkilileri, beklemediği durumla karşılaştı.

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