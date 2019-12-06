Cinayette düğümü Yağmur çözecek

İzmir’de karısının kardeşleri tarafından dövüldükten sonra ölen Hayrettin İkilik cinayetinde sır perdesini, çiftin 7 yaşındaki kızları Yağmur İkilik’in mahkemede vereceği ifade aralayacak

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde geçtiğimiz Eylül ayında 3 çocuk babası Hayrettin İkilik'in (34) öldürümesi olayı ile ilgili cinayeti, 7 yaşındaki kızı Yağmur İkilik'in mahkemede vereceği ifade çözecek.

DİYARBAKIR'DAN GELDİLER

Geçimini pidecilik yaparak sağlayan Hayrettin İkilik (34) geçtiğimiz günlerde tartıştığı eşi Sevda İkilik'i iddiaya göre darp etti. Bunun üzerine, Sevda İkilik (27) Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde oturan güvenlik korucusu ve Meşebağları köyü muhtarı ağabeyi Hasan Bıkmış'a durumu anlattı. Hasan Bıkmış da kardeşleri Muhammet (18) ve Mehmet Bıkmış'ı (22) İzmir'e yolladı. Çiftin Güzelbahçe 655 Sokak'taki evine gelen Muhammet ve Mehmet Bıkmış, ablalarını alıp götürmek istedikleri sırada iddiaya göre kavga çıktı.

HASTANELİK ETTİLER

Sopalı kavgada Muhammed ve Mehmet Bıkmış, enişteleri Hayrettin İkilik'i sopayla döverek hastanelik etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve kolundan ve ayağında kırıklar olan Hayrettin İkilik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hayrettin İkilik'in eşi Sevda İkilik ile kardeşleri Muhammet ve Mehmet Bıkmış'ı gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği'nde ifadeleri alınan 3 şüpheli, cezaevine gönderildi.



KASITLI VE BİLİNÇLİ DEGİL

Sevda İkilik ve kardeşleri Muhammet ve Mehmet Bıkmış'ın avukatı Mehmet Kozan, "Cinayet kasıtlı ve bilinçli değil. Asıl bu olay sonrası Sevda İkilik'in babası ve ağabeyi Diyarbakır'da misilleme olarak kaleşnikof silahlarla taranıp öldürüldü. İzmir'deki cinayet değil, kavga sonrası yaşanan yaralamadan dolayı akciğer emsolisi sonucu ölüm. Olay sırasında evde bulunan ailenin 7 yaşındaki kızları Yağmur'un ve eve gelen iki polisin açıklamaları olayın seyrini değiştirecek" dedi.

FATİH ŞENDİL