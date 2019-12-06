İzmir'in Güzelbahçe ilçesi 286 sokakta bulunan 60. Yıl Anadolu Lisesi'nin yanındaki derenin hali yürek burkuyor. Derenin temizlenmesini isteyen ve Nisan ayından beri yaptıkları müracaatlara rağmen konuyla ilgilenen olmadığını söyleyen vatandaşlar, Yeni Asır aracılığıyla yetkililere seslendi.

KİMSE İLGİLENMİYOR

WhatsApp İhbar Hattı ile bir video paylaşan İrfan Şahin, şunları söyledi: "Sevgili Yeni Asır Gazetesi. Ben İrfan Şahin. Burası Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi'nin bulunduğu bölge. Benim derdim İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan ve bu lisenin yanındaki derenin temizlenip ıslahı ve bakımı konusundaki ilgisizlik" dedi.

GÖREVE ÇAĞIRIYORUM

Şahin şöyle konuştu: "Ben bu görüntüleri ve bu pisliği Nisan ayından beri defalarca telefonla 'Hemşehri İletişim Hattı'na bildirmeme ve onların da zaman zaman buraya gelmelerine rağmen bir türlü bu dereyi temizlemediler. Bu eğitim yuvasının yanındaki bu derenin pislik içinde olmasını istemiyoruz. Yani eğitim yuvası ile pislik yuvası yan yana duruyor. Bu manzara İzmir'e ve Güzelbahçe'ye yakışmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerini Yeni Asır aracılığıyla göreve çağırıyorum."

TOLGA TEKİN