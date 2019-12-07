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Veliler, maaş alamayan öğretmenler için eylemde

Veliler, maaş alamayan öğretmenler için eylemde
Giriş Tarihi: 7.12.2019

İzmir'deki Doğa Koleji'nde görev yapan öğretmenlerin 3 aydır maaş alamamasına tepki gösteren 70'e yakın öğrenci velisi, kampüs önünde yaptıkları basın açıklamasının yanı sıra, 'Eğitim ticaret değil, kamu hizmetidir', 'Bu kolejde emek sömürülüyor' dövizleri taşıdı. İzmir'de 7 şubesi bulunan, İstanbul merkezli Doğa Koleji'nin Bornova- Evka 3 şubesindeki öğrencilerinin velilerine kolejin genel müdürlüğünden "Okulun satışı gündemde olduğu için bekliyoruz" açıklaması geldi.

"PARALARIMIZ NEREDE?"
Veliler, "Öğretmenlerimiz, yaşadıkları sıkıntıları çocuklarımıza yansıtmamaya çalışarak derslere girmeye devam ediyor. Maaşlarının bir an önce ödenmesini istiyoruz" dedi. Veliler ayrıca, "Biz paralarımızı peşin ödedik. Bu okulun sahibinin ticari sıkıntıları, bizim ödediğimiz paralara kadar yansıdı" ifadelerini kullandı.

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