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ve ’de 216 yakalandı

İzmir Seferihisar ve Çeşme’de 216 göçmen yakalandı

09.12.2019, 09:45

’de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 216 düzensiz yakalandı. Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından ’ne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ve Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 216 göçmen yakaladı. Seferihisar ilçesi Sığacık Balık Çiftliği mevkisinde yakalanan 119 Afganistan, 4 Orta Afrika, 2 Eritre ve 1 Mısır uyruklu ile Çeşme ilçesinin Karaburun ve Karaada açıklarında yakalanan 42 Orta Afrika, 35 Suriye ve 13 Filistin uyruklu göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

DHA

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