Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 9 Aralık İzmir hava durumu

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte özellikle dışarı çıkacak olan vatandaşlar 'İzmir'de bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son dakika hava durumu haberlerini de yakından takip ediyor. Peki İzmir'de hava sıcaklığı ne kadar? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre 9 Aralık İzmir hava durumu...

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile sabah saatlerinde Konya, Sinop, Samsun çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.