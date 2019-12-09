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'den son dakika açıklaması! 'de hava nasıl olacak? İşte 9 Aralık İzmir

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 9 Aralık İzmir hava durumu

09.12.2019, 09:25 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019,09:25

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte özellikle dışarı çıkacak olan vatandaşlar ''de bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırırken Genel Müdürlüğü’nden gelen son dakika haberlerini de yakından takip ediyor. Peki İzmir'de hava sıcaklığı ne kadar? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre 9 Aralık ...

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile sabah saatlerinde Konya, Sinop, Samsun çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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