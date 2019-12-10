  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Çeşme'nin turistik otelleri yeni yıla hazır

'nin turistik otelleri yeni yıla hazır

Çeşme'nin turistik otelleri yeni yıla hazır

10.12.2019, 12:40

'in ilçesindeki turistik oteller, konuklarının 2020 yılını en iyi şekilde karşılamaları için özel menüler ve yılbaşı galası programları hazırladı.

2020 yılına sayılı günler kalırken Çeşme'deki turistik otellerde hazırladıkları özel programlarla, konuklarına unutulmaz bir yılbaşı yaşatmak için bütün hazırlıklarını tamamladı.



Konuklar, sadece gala yemeği için rezervasyon yaptırabilmelerinin yanı sıra zengin açık büfe, geç kahvaltı ikramı ve gün ışığı alan kapalı havuzu, saunası ve Uzak Doğu masaj programları ile kendilerine özel gala dahil konaklama paketi için rezervasyon yaptırabiliyor. Eşsiz lezzetlerin yer aldığı bir gala yemeği ile misafirlerini ağırlayacak olan oteller, farklı etkinliklerin hazırlıklarını da sürdürüyor.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çeşme'nin turistik otelleri yeni yıla hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN