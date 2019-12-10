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'da : 1 ölü

İzmir Bergama'da silahlı saldırı: 1 ölü

10.12.2019, 09:06

'in ilçesinde sonucu Kulübü Altyapı oyuncusu Okan Kartal hayatını kaybetti. Zanlılar, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Fatih Mahallesi Suna Caddesi'nde Hüseyin K. (30) ile arkadaşı Anıl K. (26) aralarında husumet olduğu öğrenilen Sertaç S. ve yanındaki arkadaşı Okan Kartal'a tabancayla ateş açtı.

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