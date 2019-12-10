İzmir Bergama'da silahlı saldırı: 1 ölü

İzmir'in Bergama ilçesinde silahlı saldırı sonucu Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu Okan Kartal hayatını kaybetti. Zanlılar, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Fatih Mahallesi Suna Caddesi'nde Hüseyin K. (30) ile arkadaşı Anıl K. (26) aralarında husumet olduğu öğrenilen Sertaç S. ve yanındaki arkadaşı Okan Kartal'a tabancayla ateş açtı.