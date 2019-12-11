İzmir için kritik sıcaklık uyarısı: İzmir 55 dereceyi görecek!

"İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı" bilgilendirme toplantısında konuşan Prof. Dr. Levent Kurnaz, "İstanbul'da bu yüzyılın sonunda 50 derecenin üzerinde sıcaklıklar görülecek. İzmir'de buna 55 derece diyebiliriz." dedi

"İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı" bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz da 1958 yılından bu yana her gün günde en az 8 kez atmosferdeki karbondioksitin ölçüldüğü ve karbondioksit miktarının sürekli yükseldiği bilgisini verdi.

Çeşitli önlemler alınmasına rağmen bu artışın önüne geçilemediğini vurgulayan Kurnaz, gerekli önlemler alınmadığı takdirde yaklaşık 7 derecelik ısınmanın yaşanacağını ve yağışların da yüzde 30 azalacağını kaydetti.

Kurnaz, nüfusun artmasıyla kişi başına düşen su miktarının azaldığını belirterek, "İstanbul'da bu yüzyılın sonunda 50 derecenin üzerinde sıcaklıklar görülecek. İzmir'de buna 55 derece diyebiliriz. Bunun bir hazırlığının olması lazım. Bizim planlamamızı 2100 yılını da kapasayacak şekilde köşede tutmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA