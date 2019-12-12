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'de sular ne zaman gelecek? su kesintisi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12 Aralık Perşembe İzmir su kesintisi

12.12.2019, 10:16

'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. 'İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi var?' soruları İzmirliler tarafından yoğun şekilde aratılıyor. İZSU 12 Aralık tarihli duyurusunu paylaştı. İşte su kesintisi detayları...

BAYINDIR FATİH
12.12.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA YILDIRIM BEYAZIT
12.12.2019 saat 09:20 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

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