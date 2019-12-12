İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12 Aralık Perşembe İzmir su kesintisi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. 'İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi var?' soruları İzmirliler tarafından yoğun şekilde aratılıyor. İZSU 12 Aralık tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İşte 12 Aralık Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

BAYINDIR FATİH

12.12.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA YILDIRIM BEYAZIT

12.12.2019 saat 09:20 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.