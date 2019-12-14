İzmir'de su kesintisi 14 Aralık Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İZSU 14 Aralık Cumartesi İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 14 Aralık Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

BAYRAKLI ÇAY, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE

14.12.2019 saat 08:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. BORNOVA YILDIRIM BEYAZIT

14.12.2019 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.