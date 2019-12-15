İzmir'de su kesintisi 15 Aralık Pazar! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. 'İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi var?' soruları İzmirliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İZSU 15 Aralık Pazar günü için İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İşte 15 Aralık Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. 'İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi var?' soruları İzmirliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İZSU 15 Aralık Pazar günü için İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İşte 15 Aralık Pazar İzmir su kesintisi detayları...