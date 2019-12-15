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'de su kesintisi 15 Aralık Pazar! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 15 Aralık Pazar! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

15.12.2019, 09:04

'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. 'İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi var?' soruları İzmirliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 15 Aralık Pazar günü için duyurusunu paylaştı. İşte su kesintisi detayları...

'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. 'İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi var?' soruları İzmirliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 15 Aralık Pazar günü için duyurusunu paylaştı. İşte su kesintisi detayları...

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