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için doktor aranıyor

Mehmet Ali için doktor aranıyor
Giriş Tarihi: 16.12.2019
İzmir'in Çiğli ilçesinde, 6 aylıkken evlerinde çıkan yangında başının bir bölümü yanan, olay sonrasında konuşma yeteneğini kaybedip, yürüme güçlüğü çeken Mehmet Ali Durak'ın (28) ihtiyacı olan beyin ve estetik ameliyatlarını yapacak doktor bulunamadı. Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tetkikleri yapılan Mehmet Ali'nin ailesine, "Estetik ameliyat konusunda yapılabileceklerin en iyisini yaptık. Beyin ameliyatı ise çok riskli, ölümle sonuçlanması muhtemel" cevabı verildi. Aile, şimdi ameliyatı yapabilecek doktorları arıyor. Abla Sultan Durak, "Mehmet Ali'yi ameliyat edebilecek doktorları arıyoruz. 'Ben bu ameliyatları yaparım' diyebilecek bir doktor çıkmasını bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan da bu süreci hızlandırmasını talep ediyoruz" dedi
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