İris Gölü’nün sonu dipsiz göle benzemesin

İzmir’de Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKA) ilan edilen Karaburun’daki İris Gölü’ne kanal açıldı. Karaburun Kent Konseyi, şahıslara ait olan ancak ilçe için büyük önem taşıyan gölün suyunun tahliye edilerek bölgenin imara açılmaya çalışıldığını ileri sürdü

Gümüşhane'de definecilerin hedefi olduktan sonra kurutulunca Türkiye'nin gündemine gelen Dipsiz Göl olayının bir benzeri de İzmir'de yaşanıyor. Karaburun'a bağlı Küçükbahçe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 358 dönümlük alan üzerindeki İris Gölü'nün, 1978 yılında yapılan kadastral parselasyon çalışmalarının ardından özel mülkiyete geçişi sağlandı.



KUŞLARIN KULUÇKA BÖLGESİ

Yine o yıllarda, göl tabanına açılan kanallar aracılığıyla İris'in suyu boşaltılarak, göl kurutulmaya çalışıldı. Ancak zaman içerisinde kendini yenileyen İris, doğal yapısını korumayı başardı. Önemli bir sulak alan olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş türlerinin üreme sahası olan İris Gölü'nün, kamulaştırılarak koruma altına alınmasını isteyen Karaburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç Ekici, gölün kepçelerle kazılarak kanal açıldığını, doğal yapısına zarar verildiğini söyledi. Ekici, "Henüz geç kalınmış değil. Bu kanalların acilen önünün kapatılması ve su tutma kapasitesinin düşmemesi sağlanmalı. Dipsiz Göl'ü altında hazine var diye kuruttular. Oradaki gözle görülen görülmeyen bir sürü canlıyı öldürdüler. Biz buranın da kaderinin aynı olmasını istemiyoruz" diye konuştu. Kent Konseyi Genel Sekreteri Aykut Uçar ise, İris'in binlerce yıldır yaşayan doğal bir göl olduğunu, mitolojide bile hikayelerinin bulunduğunu anlattı. Aykut Uçar, binlerce yıldır insanlığa, doğaya hizmet ettiğini söylediği İris Gölü'nün, 1978'li yılların sonunda özel mülkiyete çevrildiğini kaydetti. İris'in yarımada için özel öneme sahip olduğunu vurgulayan Uçar, "Bölgede başka sulak alan yok. Henüz koruma altına alınmadı fakat burası çok önemli kuşlara, hayvanlara ev sahipliği yapıyor" ifadelerini kullandı. Küçükbahçe Mahalle Muhtarı Ahmet Akgüloğlu da, göldeki suyun boşaltılarak alanın arsa yapılmak istendiğini belirterek, "Biz gölün bu haliyle korunmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

'SULAK ALAN İLAN EDİLMELİ'

Bölgeye yapılan tahribatın geniş bir çevreyi etkileyeceğini açıklayan Aykut Uçar, "Siz buraya bir tahribat yaptığınızda, sadece burayı tahrip etmiş olmuyorsunuz. Aynı zamanda kuzey-güney aksında kuşların var olduğu ekosistemi de bozuyorsunuz. Göle müdahale yapıldığında, kara ekosistemi bozuluyor. Bizim beklentimiz bir an önce buranın kamulaştırılması ve sulak alan ilan edilmesi" dedi.



Yarımadanın tek sulak alanı olan İris Gölü, nesli tükenme tehlikesi altındaki birçok kuşa ev sahipliği yapıyor.



NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ OLAN KUSLAR VAR

İris Gölü gerek kuş türleri, gerekse bitki çeşitliliği açısından çok zengin. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kimi kuş türleri de bu gölü üreme alanı olarak kullanıyor. Uluslararası ölçekli koruma altında olan ada martısı, yılan kartalı, küçük kerkenez, ada doğanı burada. Su samuru, bahçe çintisi, çayır incir kuşu, tepeli toygar, tepeli pelikan, tepeli karabatak, karabaş martı, küçük kerkenez, bıyıklı doğan ve karakulak da bu bölgede üreyen canlılardan.