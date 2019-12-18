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20 lira kapora verdi, 2 bin lira değerinde altın çaldı

20 lira kapora verdi, 2 bin lira değerinde altın çaldı

18.12.2019, 20:06

İzmirin Konak ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, müşteri gibi girdiği dükkanında iki altın kolye ucu ayırtıp 20 lira kapora verdikten sonra, işyeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak değeri 2 bin lira olan başka bir kolye ucunu çalarak, kayıplara karıştı. Olay, dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

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