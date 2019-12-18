20 lira kapora verdi, 2 bin lira değerinde altın çaldı

İzmirin Konak ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanında iki altın kolye ucu ayırtıp 20 lira kapora verdikten sonra, işyeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak değeri 2 bin lira olan başka bir kolye ucunu çalarak, kayıplara karıştı. Olay, dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.