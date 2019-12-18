İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin'in dövmesinin ardından hayatını kaybeden Filiz Tekin'in (38) babası Osman Toprak (80), savcılığa giderek damadı ile annesi Vesile Tekin'den şikayetçi oldu. Osman Toprak, "Kızıma bunu yapanlar idam edilsin. İçim yanıyor" diyerek gözyaşı döktü. Olay, 6 Aralık Cuma günü Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Tekin 18 yıllık eşi Filiz Tekin'i iddiaya göre "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin" diyerek dövdü. Yine iddialara göre talihsiz kadın başını duvara vura vura bayıltan canı koca tarafından evin bir odasına yatırılıp 3 gün boyunca yanına kimse yaklaştırılmadı.



'3 GÜN BAĞIRMIŞ'

Durum, çiftin oğlunun bir arkadaşının telefonundan durumu teyzelerine bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Filiz Tekin kurtarılamadı. 2 çocuk annesi talihsiz kadının bağışlanan organları başka hastalar için umut oldu. Kızının başına gelene isyan eden baba Osman Toprak, "Kızım yıllarca tarlalarda yevmiye karşılığı çalıştı. Tüm parayı elinden alıyorlardı. Torunum haber vermese haberimiz bile yoktu. Üç gün boyunca hastalıktan bağırıp durmuş" dedi. Toprak, "Kızımın kayınvalidesinden de şikayetçi oldum. Aynı evin içinde yaşayıp nasıl bu durumdan haberi olmaz? Ciğerim yanıyor. Kızımı öldüren adam idam edilsin" dedi.



SEVAL KONURALP