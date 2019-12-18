İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Çarşamba İzmir su kesintisi...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından merak ediliyor. İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 18 Aralık Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

BAYRAKLI GÜMÜŞPALA

18.12.2019 saat 08:15 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.