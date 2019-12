İzmirli velilerin içi rahat olsun

Okul kantininden aldığı ürün nedeniyle hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın acısı, tüm yurtta olduğu gibi İzmirli kantincilerin de yüreğini dağladı. Ankara'daki elim olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını kaydeden İzmir Kantinciler Odası Başkanı Rasim Topçu, "İzmir'de ailelerin, tüm velilerin içi rahat olsun. Şırıngalı çikolata ve benzeri tehlikeli ürünler İzmir'de hiçbir okul kantininde satılmıyor." açıklamasını yaptı.

Okul kantininden aldığı ürün nedeniyle hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın acısı, tüm yurtta olduğu gibi İzmirli kantincilerin de yüreğini dağladı. Ankara'daki elim olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını kaydeden İzmir Kantinciler Odası Başkanı Rasim Topçu, "İzmir'de ailelerin, tüm velilerin içi rahat olsun. Talihsiz Mert Yağız'ın hayatına mal olan şırıngalı çikolata ve benzeri tehlikeli ürünler İzmir'de hiçbir okul kantininde satılmıyor. Bunu ispata da hazırız. Kantinlerimizi her ay okul içinde kurulan öğretmenler komisyonu, yılda iki kez de tarım, sağlık, milli eğitim bakanlığı temsilcilerinden oluşan komisyon üyeleri denetliyor. Odamız da tüm esnafımıza periyodik olarak eğitimler veriyor ve denetimle görevli yönetim kurulu üyelerimiz de aralıksız üyelerimizi dolaşıyor" açıklamasını yaptı.



SORUMLULUĞUMUZ

Benzeri üzücü olayların yaşanmaması için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Topçu, "Her ihtimale karşı yine de üzücü olayın ardından hem kantinlerimizi hem de kantinlerimize toplu ürün veren tedarikçi firmaları tekraren ikaz ettik. İzmir'de böyle bir olay yaşanmaz. İzmir Kantinciler Odası tüm kantinlerin çalışmalarının takipçisidir. Önceliğimiz minik yavrularımızın sağlıklı beslenmesi ve yetişmesidir. Çok şükür ki 20 yıllık oda yöneticiliğimiz esnasında böyle bir olayı İzmir'de hiç yaşamadık. Üyelerimiz de yönetmelik, genelge ve sözleşme hükümlerine harfiyen uymaktadır. Kantinlerimizin hijyeni, güvenli ürünlerin satılması ve personel eğitimleri konularında resmi kurumlarla, devlet kuruluşlarıyla uyumlu ve verimli çalışmalar yapıyoruz. Hatta bu ayın 21'inde, sömestr tatilinde de yapılacak eğitimler önceden planlanmıştı" ifadelerini kullandı.