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'de akılalmaz olay! Ayakkabısını bağlamak istedi, bu hale geldi

İzmir'de akılalmaz olay! Ayakkabısını bağlamak istedi, bu hale geldi

19.12.2019, 15:45 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019,17:06

'in Balçova ilçesinde, annesi ile yolun karşısına geçtikten sonra ayakkabısının bağını bağlamak için duran Akif Konuksever'in (10) sol ayağı üzerinden, virajı dönen otomobil geçti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından hastaneye kaldırılan çocuğun ayak bileği ile topuğu arasındaki kemiğin kırıldığı belirlendi.

Olay, geçen Cumartesi, saat 14.20 sıralarında, Dalya Sokak'ta meydana geldi.

'İzmir'de ayakkabısını bağlamak isteyen çocuğun ayağından otomobil böyle geçti'

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