Buket’e çarpan sürücü uyuşturucu kullanmış

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucu etkisinde kullandığı minibüsüyle kontrol noktasında görev yapan polis memuru Buket Keleş'e (28) çarparak ölümüne neden olan tutuksuz sanık Sedat A'nın (28) yargılanmasına devam edildi.



'İÇMEDİM' DEDİ AMA

Kazadan sonra idrar ve kan örneğinde uyuşturucu madde çıkmasına rağmen kullanmadığını iddia eden sanık için, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın hazırladığı raporda, Sedat A'nın kanında şekilde sevk idaresinin mümkün olmadığı bildirildi. Mahkeme heyeti, olayda tarafların mesi amacıyla bilirkişi raporunun hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.