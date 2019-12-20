İzmir'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucu etkisinde kullandığı minibüsüyle kontrol noktasında görev yapan polis memuru Buket Keleş'e (28) çarparak ölümüne neden olan tutuksuz sanık Sedat A'nın (28) yargılanmasına devam edildi.
'İÇMEDİM' DEDİ AMA
Kazadan sonra idrar ve kan örneğinde uyuşturucu madde çıkmasına rağmen kullanmadığını iddia eden sanık için, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın hazırladığı raporda, Sedat A'nın kanında şekilde sevk idaresinin mümkün olmadığı bildirildi. Mahkeme heyeti, olayda tarafların mesi amacıyla bilirkişi raporunun hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
'İÇMEDİM' DEDİ AMA
Kazadan sonra idrar ve kan örneğinde uyuşturucu madde çıkmasına rağmen kullanmadığını iddia eden sanık için, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın hazırladığı raporda, Sedat A'nın kanında şekilde sevk idaresinin mümkün olmadığı bildirildi. Mahkeme heyeti, olayda tarafların mesi amacıyla bilirkişi raporunun hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Buket’e çarpan sürücü uyuşturucu kullanmış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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