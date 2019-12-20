Darbeyi yönetenlerle defalarca görüşmüş

Urla Belediye Başkanı Oğuz’un ‘FETÖ üyesi olmak’ suçundan tutuklanmasından sonra, cep telefonundan FETÖ’nün mahrem imamlarıyla yaptığı görüşmelerle ilgili bomba bilgiler geldi. Oğuz'un görüştüğü üst düzey FETÖ'cülerden Hakan Çiçek'in örgütün sözde 'Deniz Kuvvetleri İmamı' olduğu ortaya çıktı. İki ismin 2012- 2014 yıllarında 10 kez görüştüğü tespit edildi.

zmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyeliğinden 16 Aralık'ta nöbetçi mahkemece tutuklanıp, yüksek güvenlikli Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan CHP'li İbrahim Burak Burak Oğuz hakkındaki soruşturma sürüyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca geriye dönük iletişim kayıtları incelenen ve Adalet Bakanlığı'na gönderilen dosyaya giren raporda; Oğuz'un cep telefonunda kullandığı 0532 hat numarası ile üzerine kayıtlı olduğu halde 'Muhammet' kod adlı FETÖ'cü Lokman Uçan'ın kullandığı 0533 numaralı iki hat arasında karşılıklı olarak 43 kez arama yapıldığı tespit edildi. Oğuz ile Hava Kuvvetleri'nin sözde mahrem imam yapılanmasında olan Uçan'ın darbe girişimi sonrası 29 Temmuz 2017 ile 9 Kasım 2018 tarihleri arasında da cep telefonlarının 19 kez aynı baz istasyonlarında sinyal verdiği de ortaya çıktı. Uçan'ın FETÖ/PDY örgütü içinde 'Müdür yardımcısı' pozisyonunda olduğu ve Konya merkezli yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yerleştirilen askeri personele mahrem imamlık yaptığı suçlaması ile halen arandığı öğrenildi.Oğuz'un 0532 hat numaralı cep telefonu ile 10 Aralık 2012 ile 24 Mart 2014 tarihleri arasında cep telefonu ile 10 kez iletişim kurduğu bir diğer dikkat çeken isim 'Metin' ve 'Fevzi' kod adı ile bilinen FETÖ'cü Hakan Çiçek oldu. Çiçek, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yürüten 5 sivil imamdan biriydi. Ankara'daki Özel Anafartalar Koleji'nin sahibi gibi görünen ancak FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri'ndeki sözde imamı olan Çiçek'in 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi TSK'nın sözde imamı firari Adil Öksüz, Hava Kuvvetleri'nin sözde sivil imamı Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile birlikte hareket ettiği tespit edildi. Başkan Erdoğan, geçen Kasım ayında ABD Başkanı Trump'a darbe girişiminin baş aktörlerinden sivil imam Hakan Çiçek'in telefonundan elde edilen bilgileri delil olarak sunmuştu.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ üyeliğinden tutuklanan ve geçmişte örgüte bağlı İzmir Genç İşadamları Derneği'nde yöneticilik bile yaptığı ortaya çıkan Burak Oğuz'un FETÖ iltisakını bile bile aday yaptığı yönündeki bulgulara bir yenisi daha eklendi. Kılıçdaroğlu, Oğuz'un babası Ahmet Oğuz'un kendisini arayarak, "Benim oğlum FETÖ'cü. Aday yaparsanız sıkıntı yaşarsınız" dediği iddialarıyla ilgili sessizliğe bürünmüştü. Oğuz'un 2014 yerel seçimlerinde Urla'dan belediye başkan aday adayı olduğunda FETÖ ile olan bağlantısının internet sitelerinde bile haber olduğu ortaya çıktı. Bu gelişme de Kılıçdaroğlu'nun Oğuz'u FETÖ bağlantısını bile bile aday yaptığı iddialarını güçlendirdi.Yeni Asır'ın Urla Belediye eski Başkanı Burak Oğuz hakkında tutuklama kararı verildiği akşam adliyede çektiği özel fotoğraf büyük yankı uyandırdı. Fotoğrafta mahkemenin karar vermek için ara verdiği sırada dışarıda stres ve kaygı içinde bekleyen Oğuz'un yanında bulunan CHP İl Başkanı Deniz Yücel bulunuyordu. Yücel'in stres içinde bekleyen Oğuz'un yanında rahat bir şekilde oturması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.Eleştiride bulunanlar arasında yer alan CHP İl eski Başkanlarından biri sosyal medyada bu fotoğrafla ilgili şu yorumu yaptı: "Şu İl Başkanının haline bak...Urla Belediye Başkanı savcının kapısında tir tir titriyor. O ayaklarını uzatmış lakayt bir şekilde cep telefonuyla meşgul... Cübbesi üstünde... Umurunda değil biraz sonra tutuklanacak olan belediye başkanı... Laf olsun diye de biraz sonra demeç verecek..." n TURAN Manduz isimli bir başka kullanıcı da konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "CHP İzmir İl Başkanı'nın durumuna bakın, ayaklarını uzatmış keyfine laf yok. Bir elinde telefon. Bir elinde ayna bir elinde cımbız derler, İzmir umurunda mı?" ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ üyeliğinden tutuklanan ve geçmişte örgüte bağlı İzmir Genç İşadamları Derneği'nde yöneticilik bile yaptığı ortaya çıkan Burak Oğuz'un FETÖ iltisakını bile bile aday yaptığı yönündeki bulgulara bir yenisi daha eklendi. İDDİALARA CEVAP VERMEDİKılıçdaroğlu, Oğuz'un babası Ahmet Oğuz'un kendisini arayarak, "Benim oğlum FETÖ'cü. Aday yaparsanız sıkıntı yaşarsınız" dediği iddialarıyla ilgili sessizliğe bürünmüştü. Oğuz'un 2014 yerel seçimlerinde Urla'dan belediye başkan aday adayı olduğunda FETÖ ile olan bağlantısının internet sitelerinde bile haber olduğu ortaya çıktı. Bu gelişme de Kılıçdaroğlu'nun Oğuz'u FETÖ bağlantısını bile bile aday yaptığı iddialarını güçlendirdi.METİN BURMALI