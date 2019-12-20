Gaziemir’de işçilerden Başkan’a tepki: ‘Kaldıramıyorsan istifa et!’

Bünyesinde uzun yıllardır görev yapan 23 sözleşmeli memurdan 21'i ile önümüzdeki yıl sözleşme yenilememe kararı alan Gaziemir Belediyesi, son olarak DİSK ve Belediye İş Sendikası'na üye iki personelini daha kapı dışarı etti. Belediye Başkanı Halil Arda'nın işçi kıyımını protesto eden Belediye İş Sendikası, dün sabah Gaziemir Meydanı'nda toplanıp Belediye Sarayı'na kadar yürüdü. Yol boyunca üzerinde 'Gaziemir Belediye Başkanı İşçi Düşmanı Halil Arda. İşçi Kıyımına son ver' yazan bildiriler dağıtan grup, belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına basın bildirisini okuyan 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan kin ve hırsla hareket ettiğini iddia ettikleri Başkan Arda'yı istifaya davet etti.



■ ERTAN GÜRCANER / İZMİR