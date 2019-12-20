İzmir su kesintisi 20 Aralık Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU 20 Aralık cuma İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün pek çok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar su kesintilerinin hangi ilçeleri etkilediğini ve İzmir'de suların ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte 20 Aralık Cuma İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de pek çok ilçede su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde sular kesik? İzmr'de sular saat kaçta gelecek? İşte 20 Aralık Cuma İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ 20 ARALIK CUMA
BERGAMA ATATÜRK
20.12.2019 saat 07:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA EĞRİDERE
20.12.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA YILDIRIM BEYAZIT
20.12.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA YILDIZ
20.12.2019 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ALAÇATI
20.12.2019 saat 04:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KINIK POYRACIK
20.12.2019 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞÇAYLI, ALAŞARLI, HACIHASAN, KEMER, KARADOĞAN, ÜÇKONAK, KUTLUBEYLER, BUCAK, CEVİZALAN, GÖLCÜK, GÜNLÜCE, YENİCEKÖY
20.12.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GÖLCÜK
20.12.2019 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY
20.12.2019 saat 09:20 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
SELÇUK 14 MAYIS
20.12.2019 saat 09:05 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.
TİRE DUATEPE
20.12.2019 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ÖZBEK
20.12.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir su kesintisi 20 Aralık Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.