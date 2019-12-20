İzmir su kesintisi 20 Aralık Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU 20 Aralık cuma İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün pek çok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar su kesintilerinin hangi ilçeleri etkilediğini ve İzmir'de suların ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte 20 Aralık Cuma İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de pek çok ilçede su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde sular kesik? İzmr'de sular saat kaçta gelecek? İşte 20 Aralık Cuma İzmir su kesintisi detayları... İZMİR SU KESİNTİSİ 20 ARALIK CUMA BERGAMA ATATÜRK

20.12.2019 saat 07:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA EĞRİDERE

20.12.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA YILDIRIM BEYAZIT

20.12.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. BUCA YILDIZ

20.12.2019 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. ÇEŞME ALAÇATI

20.12.2019 saat 04:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. KINIK POYRACIK

20.12.2019 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞÇAYLI, ALAŞARLI, HACIHASAN, KEMER, KARADOĞAN, ÜÇKONAK, KUTLUBEYLER, BUCAK, CEVİZALAN, GÖLCÜK, GÜNLÜCE, YENİCEKÖY

20.12.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ GÖLCÜK

20.12.2019 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY

20.12.2019 saat 09:20 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. SELÇUK 14 MAYIS

20.12.2019 saat 09:05 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır. TİRE DUATEPE

20.12.2019 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. URLA ÖZBEK

20.12.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.