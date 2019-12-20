Organ bağışında rekor İzmir’de

Bağışlanan her organ, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide bekleyen hastalar için yeni bir umut demek. Umudu çoğaltmak için Türkiye’de bugüne kadar 526 bin 872 kişi organlarını bağışlarken, en fazla bağış 74 bin 25 ile İzmir’de yapıldı.

ürkiye'de bugüne kadar 526 bin 872 kişi organlarını bağışlama kararı alırken, en fazla organ bağışı İzmir'de yapıldı. İzmir'de organlarını bağışlayan kişi sayısı 74 bin 25'i buldu.Geçtiğimiz günlerde İzmir Ödemiş'te kocasından gördüğü şiddet nedeniyle yaşamını yitiren Filiz Tekin'in 5 kişiye can olmasıyla organ bağışının önemi bir kez daha gündeme geldi. Ege Bölgesi'nde 2019'da Filiz Tekin gibi beyin ölümü gerçekleşen 322 kişiden organları aileleri tarafından bağışlanan 112'si başkalarına can oldu. Sadece İzmir'de 2019'da 163 kişinin beyin ölümü gerçekleşti. Bunlardan 56'sınınn organları yakınları tarafından bağışlandı. 2018'de İzmir'de 16 kalp, 147 karaciğer, 245 böbrek olmak üzere 408 organ nakli, 334 kornea ve 403 kök hücre nakli yapıldı. 2018 yılı içinde İzmir'de toplam 1145 kişiye organ ve doku nakli işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre şu anda Türkiye genelinde 28 bin 531 kişinin organ beklediğini ifade eden İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, "Ölümle yaşam arasındaki çizgide hayata tutunmaya çalışan bu kişiler için herkesi organ bağışına davet ediyoruz" dedi.Beyin ölümü, beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak kaybolmasıdır. Kişi beyni öldüğü zaman tıbben ölüdür. Yoğun bakım ünitelerinde verilen tıbbi desteğe rağmen ortalama 24-36 saat sonra beyin dışındaki organlar da ölür. Beyin ölümü tanısı almış kişilerin hayata dönmesi mümkün değildir. Beyin ölümünden sonra en kısa sürede organlar alınarak bekleyen hastalara nakledilmelidir.Beyin ölümü ile bitkisel hayat kavramları birbirinden farklıdır. En önemli fark, bitkisel hayattaki hastaların solunumlarının devam etmesidir. Bu hastalar aylarca ya da yıllarca yaşamaya devam etmekte ve bazı durumlarda iyileşerek normale dönebilmektedir.