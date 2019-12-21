Kalp naklinden sonra hastalara umut oldular

Ege Üniversitesi’nde kalp nakli olan Tayfun Erdem ve Burçin Meşe, hastanede organ bekleyen çocuklara moral vermeye başladı. Hastaları sürekli ziyaret edip onlarla oyunlar oynayan ikili, “Hastanede geçirdiğimiz zamanlar, bize vicdanı öğretti” dedi.

İzmir'de yaşayan ve kalp yetmezliği tanısı konan Tayfun Erdem, 2006 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yaparken yaşamını kaybeden Craig Oliver Beston'un kalbiyle yeni bir hayata başladı. Hasta çocuklara gönüllü olarak yardım etmek isteyen Erdem, yıllar boyu Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret ederek onlara moral vermeye çalıştı. Erdem'in ziyaret ettiği hastalardan biri de yapay kalp ile 20 ay geçiren Burçin Meşe oldu. Defalarca kalbi duran ve beyin kanaması geçiren Burçin Meşe de 2017 yılında Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki kalp nakliyle sağlığına kavuştu. Yolları sağlıklı günlerinde kesişen Tayfun Erdem (31) ve Burçin Meşe (21), hastanede organ bekleyen arkadaşlarını unutmadı. Umutsuzluk ve endişeyle dolu hastane odalarını yakından tanıyan Erdem ve Meşe, "Özgür Palyaçolar" adlı bir grup kurdu.



MUTLU GÜNLER GELECEK

Gönüllülerin de katıldığı grup, yaşamak için mücadele veren hasta çocukların odalarına palyaço kostümü ve hediyelerle giriyor, onlara mutlu günlerin geleceğini anlatıyor. Burçin Meşe, yeni kalbiyle hayallerini gerçekleştirmeye çalıştığını belirtti. Hastaneye ilk geldiğinde Tayfun Erdem ile karşılaştığını söyleyen Meşe, "Hastanede kalp bekliyordum, Tayfun abi ve arkadaşları içeri girdi. Ben çok hastaydım, çarpıntım oldu. Tayfun abi dedi ki 'Korkma, korkarsan çarpıntın artar.' Sonra onun da kalp nakli olduğunu öğrendim. Kalp nakli olmuştu ve palyaço olarak odama geliyordu. Çok mutlu oldum. 'O yapabilirse ben de yapabilirim.' dedim. İyileşince de ona ulaştım ve kostüm istedim. Özgür Palyaçolar grubunu kurmaya karar verdik" dedi. HER ŞEY



KALP İLE BAŞLADI

Tayfun Erdem ise ailesinin tedavi ve nakil sürecinde kendisini hiç yalnız bırakmadığını aktararak, "Yanımda yatan diğer hastaların desteğe, morale ihtiyacı vardı. İyileştikten sonra onları bırakmadım. Burçin ile hastanede tanışmıştık sonra da 'Her şey bir kalp ile başladı.' diyerek yola çıktık. Hastanede geçirdiğim zaman bana vicdanı öğretti" diye konuştu. Grubun gönüllü üyesi Ebru Kıvrak da, yılbaşı gecesini hastanede nakil bekleye