Bayraklı’da Sandal ile Sertel karşı karşıya

CHP Bayraklı İlçe Kongresi'nde CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ile Belediye Başkanı Serdar Sandal adaylardan Pınar Susmuş nedeniyle karşı karşıya geldi. Belediye Başkanı Serdar Sandal kongre takvimi açıklandıktan sonra aday olarak önce Pınar Susmuş'u belirlemiş, ancak tabandan gelen tepkiler nedeniyle geri adım atmış ve İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu ile uzlaşıp Selçuk Ayhan'ı aday göstermişti. Kongrede söz alan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel bu duruma tepki gösterdi. Tepkisini, "Başkanımız, Pınar Susmuş'u çağırmış. Sizinle yürümek isterim demiş. Ancak sonra çekilin kenara demişler. Bu durum bize yakışmaz. Kadınlar bizim gücümüzdür" dedi. Sertel'e yanıt veren Sandal da, "İlgili arkadaşlarımızın seçime karışması ne kadar yanlışsa, vekillerin karışması o kadar yanlıştır" dedi.