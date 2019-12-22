İzmir’in Aliağa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü A.A. ile N.R., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, Aliağa ilçesine bağlı Uzunhasanlar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. 35 KEC 79 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
İzmir'de can pazarı! Aliağa’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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