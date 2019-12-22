  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de can pazarı! Aliağa’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

'de can pazarı! Aliağa’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İzmir'de can pazarı! Aliağa’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

22.12.2019, 19:40

’in Aliağa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü A.A. ile N.R., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Aliağa ilçesine bağlı Uzunhasanlar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. 35 KEC 79 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de can pazarı! Aliağa’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN