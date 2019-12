Urla’nın sorunlarına 3 günde 6 çözüm

Urla’nın CHP’li Belediye Başkanı Burak Oğuz’un FETÖ’den FETÖ'den tutuklanmasının ardından ilçede önemli adımlar atıldı. Oğuz'un yerine Belediye Başkan Vekilliği için Urla Kaymakamı Önder Can'ın görevlendirilmesinden sonra, ilçenin kangren haline gelen otoparktan sahil düzenlemesine kadar birçok sorunu çözüme kavuşuyor

Urla Belediyesi'nin eski Başkanı Burak Oğuz'un FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmasından sonra Urla'da yeni bir dönem başladı. Çarşamba günü Belediye Başkan Vekilliği için Urla Kaymakamı Önder Can görevlendirilirken ilçede son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yeni Asır'ın edindiği bilgilere göre, otoparktan sahil düzenlemesine kadar birçok problemle boğuşan Urla son 3 günde 6 önemli sorunun çözümü için somut adımlar atıldı. İşte ilçeden gelen olumu haberler:Urla sanayi sitesinde araç muayene istasyonu olarak kullanılan mıcırla kaplı alan yıllardır şikayet konusuydu. Her ay Yarımada'dan gelen araçların muayene edildiği alanın üstü açık olduğu için yazın sıcakta, kışın da soğukta vatandaş ve çalışanlar büyük çile çekiyordu. Burada tuvalet ve oturma grubu bulunmuyordu. Urla Motorlu Araçlar ve Şoförler Odası Başkanı Günay Öz ile Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan'ın daha önceki dönemde buradaki sorunun çözülmesi için belediye nezninde yaptığı girişimler sonuçsuz kalmıştı. Esnafın konuyu yeniden belediyeye aksettirmesinin ardından Başkan Vekili Önder Can'ın, buradaki sorunun çözümü için talimat verdiği bildirildi. Alanın üstünün kapatılacağı, tuvalet yapılıp, oturma grupları yerleştirileceği kaydedildi.FETÖ'den tutuklanan eski Başkan Burak Oğuz, tutuklanmadan kısa süre önce basın bürosu sorumlusu Murat Erbey ve grafiker Berk Kızılay'ı temizlik işlerine sürgüne göndermişti. Bu uygulama birçok kesimden tepki çekmişti. Şimdi iki çalışan asıl çalışma alanları olan basın bürosuna iade edildi.Urla'nın en büyük sorunlarından biri de yol ve kaldırım işgalleriydi. Bunun için defalarca toplantı yapılıp, zabıta baskını yaşanmıştı. Bu sorun bir türlü giderilemedi. Başkan Vekili Can, bununla ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan'la görüştü. Can'ın Aydınhan'dan işletmeciler ve esnaf ile görüşüp, bu sorunu 15 Ocak'a kadar çözmelerini istedi. Can'ın "Biz bu sorunu zabıta yoluyla çözmek istemiyoruz. Yollar araçlara, kaldırımlar da vatandaşlara kalsın" dediği kaydedildi.Urla'da belediye ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde Aralık'tan bu yana her pazar Açık Oto Pazarı kuruluyor. Yasalar, sadece belediyelerin kurmasına ve gerekirse bir kuruluşa devretmesine izin verdiği için önceki dönem belediye ve Esnaf Odası arasında uzlaşma sağlanmıştı. Belediye mecliste karar alacak, protokol imzalanacak ve pazarı ESOPARK işletecekti. Ancak hazırlanan protokol günlerdir imzalanmamıştı. Başkan Vekilliğine getirilen Can, protokolü imzaladı ve Açık Oto Pazarı ile ilgili mevzuat açısından pürüz kalmadı.İlçede yıllardır 'Sanat Sokağı' olarak adlandırılan Zafer Caddesi'nin güzelleştirilmesi için süsleme, ağaçlandırma, çiçeklendirme ve gölgelik kurulması isteniyordu. Bunun için önceki başkanlar Sibel Uyar ve Burak Oğuz'a proje sunuldu. Ancak yıllardır bir adım atılmadı. Alınan bilgiye göre Can, şimdi bu alanla ilgili esnaftan proje istedi. Esnaf bunun için çalışma yapmaya başladı.