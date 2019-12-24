İzmir'de su kesintisi 24 Aralık Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU'dan açıklama

İzmir'de yaşanan su kesintisi ne zaman sona erecek? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz gün yaşanan su borusu patlaması sonrası birçok ilçeye su verilemiyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU'dan açıklama yapıldı mı? İşte 24 Aralık Salı İzmir su kesintisi detayları...

BORNOVA KARACAOĞLAN, RAFET PAŞA, YEŞİLOVA, KAZIMDİRİK, YUNUS EMRE

23.12.2019 saat 11:45 ile 25.12.2019 saat 07:00 arasında yaklaşık 1 gün 19 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. BORNOVA IŞIKLAR, EGEMENLİK, MEVLANA, BARBAROS, BİRLİK, KOŞUKAVAK, YILDIRIM BEYAZIT, ALTINDAĞ , ÇINAR, TUNA, GAZİ OSMAN PAŞA, MERİÇ

23.12.2019 saat 10:45 ile 25.12.2019 saat 07:00 arasında yaklaşık 1 gün 20 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.