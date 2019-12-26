Bozuk olan yollara çiçek ektiler

İzmir’in Selçuk ilçesinde uzun zamandır yapılmayan bozuk yollar ilginç bir şekilde protesto edildi. AK Parti Selçuk İlçe Teşkilatı Kadın Kolları, ilçelerinde bozuk olan yollara rengarenk çiçekler ekti. AK Partili kadınlar, “Amacımız yetkilileri kış uykusundan uyandırmak” dedi

AK Parti Selçuk İlçe Teşkilatı Kadın Kolları, Selçuk'taki yolların bozukluğuna dikkat çekmek için ilginç bir eyleme imza attı. Selçuk AK Parti Kadın Kolları ilçe başkanı Ziynet Arabacı ve beraberindeki partililer, ilçedeki bazı bozuk yollara çiçek dikimi gerçekleştirerek Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i göreve davet etti. Vatandaşların da ilgiyle izlediği eylemle ilgili konuşan başkan Arabacı, "amacımız yetkilileri adeta içinde bulundukları kış uykusundan uyandırmaktır" dedi.



HİZMET ÜRETMİYOR



Başkanı Arabacı, "Selçuk'un yolları tamamen bozuk. Vatandaşlar evlerine ve iş yerlerine gidebilmek için büyük bir mücadele veriyorlar. Çocuklarımız büyük bir tehlike içinde. Araçlar yıpranıyor ve sürekli tamir gerektiriyor. Kış günlerinde yağmur sularıyla dolan çukurlar büyük tehlike oluşturuyor. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile yetkililer ise adeta kış uykusundalar. Bu yollar için defalarca dilekçe verildi ve konu yetkili makamlara taşındı. Ancak yetkili makamlar hiç de oralı olmuyorlar ya da etkili değiller. Vatandaşa hizmet için işgal edilen koltuklar maalesef gerekli hizmeti üretmiyor. İlçemiz şu anda belediye hizmetleri konusunda oldukça zor günler yaşıyor. İlçemiz insanı hizmet beklerken yetkililerin vurdum duymazlığı bizleri de bu eylemi yapmaya mecbur bıraktı" açıklamasını yaptı





"FİLİZ"LERİ TOPRAĞA GÖMDÜK



CHP'li başkanın adı Filiz olduğu için seçim boyunca ve sonrasında 'Selçuk Filizleniyor' sloganını dinlediklerini belirten Başkan Arabacı, "Tüm söylemleri 'filizlenmek' üzerineydi. Ancak hiçbir hizmette yeni bir atılım, yeni bir filiz göremedik. Biz de 'madem onlar yapamadılar bari biz yapalım' dedik ve filizlerimizi toprağa gömdük. Doğrusu 'Selçuk filizleniyor' dediklerinde bu şekilde olacağı hiç aklımıza gelmemişti" ifadelerini kullandı.

METİN BURMALI