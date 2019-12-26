‘Derya Uluğ’u değil suyu getir Başkan!’

CHP’li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın, sosyal medyadan 30 Aralık’taki Derya Uluğ konseri duyurusuna, 3 gündür suları kesik hemşerilerinden büyük tepki var

Buca Belediye Başkanı CHP'li Erhan Kılıç'ın, İzmir'i vuran su kesintisi sürerken ve Bucalılar susuzluktan kırılırken yaptığı bir sosyal medya paylaşımı büyük tepkiyle karşılandı. İlçede belediye olarak 30 Aralık Pazartesi günü ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un sahneye çıkacağı bir yeni yıl konseri vereceklerini duyuran Başkan Kılıç'a Bucalılar, "Ya başkan önce Buca'ya su getirin de Derya Uluğ'u sonra getirirsiniz. Siz sudan haber verin sudan. Ne zaman sular gelecek" paylaşımlarıyla tepkilerini dile getirdiler.





İŞTE O PAYLAŞIMLAR:



@eezgitunc: Ya su ver suuu, napalım bu kadını ya öffff



@melisamojii: ablacım sen bunların kusuruna bakma sular yok sinirler gergin



@sedaakap: Derya hanımın kulisine 19 litrelik su damacanası koymayı unutmayın ama. Çünkü su artık Buca'da karaborsaya düştü. İçmek için su bulmakta bile zorlanabilir. Siz çünkü büyük ihtimalle o güne kadar su veremeyeceksiniz.



@ozakayemin: Hele bi su gelsin. Sonra geliriz. Süreyya Karaçam: Biz mezun olduktan sonra yapın zaten bu etkinlikleri.



@karabikutu: 2020'den dileğimiz evimize su...



@erylmzzalii: Derya Uluğ'u getireceğinize su getirin başkanım.



@efkar_umumi: Sudan haber ver, kaç saattir kesik, ne zaman akacak?



@PardonEfem: Önce ilçeye su getirin de halk yeni yıla kirli girmesin



@hafizi_makbul: Su lazım su, millete hizmet anlayışınız ne sizin gavurun yılbaşını kutlamak mı?



@roboxonder: Su olmayan ilçemize hoşgeldiniz Derya hanım.



@othello1071: Önce halk için su sonra eğlence. Halk su yok diyor, siz noel eğlencesi diyorsunuz, iyi eğlenceler.



@qkhnsqk1903: gelirken yanında tankerle su getir bence, biz burda susuz yaşıyoruz.



@MuratPirate: Su yokken bunu paylaşman çok güzel oldu.



@roboxonder: Sudan alınacak vergiler bu etkinliklere harcanacağına temelden başlayın!! altyapıyı düzeltin!! Bi daha aynı hatta arıza çıksa 3 gün daha mı susuz kalacağız?



"43 SENEDİR İZMİR'DE 'SU ZULMÜ' SÜRÜYOR"



AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, kentte 5 ilçeye ana su boru hattındaki arıza nedeniyle 40 saat su verilememesini eleştirdi. Sosyal medyadan fotoğraflar paylaşan Kaya, "CHP'li Aziz Kocaoğlu, CHP'li Tunç Soyer'den daha insaflıydı. O hiç olmazsa İzmir'i yağmurlu havada susuz bırakmaz, kesintileri yaza doğru yapıp kuyrukları güneşli havaya denk getirirdi" dedi.



Tahtalı Barajı'ndan Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne suyun taşındığı ana borunun patlamasının ardından Buca, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova ilçelerinin bazı kesimlerine, pazar günü saat 19.00'dan itibaren 40 saat süreyle su verilemedi.





2 FOTOĞRAF HER ŞEYİ ANLATIYOR



Yüzlerce kişi, ellerinde kova ve bidonlarla mahallelerine getirilen tankerlerin önünde kuyruğa girdi. AK Partili Kaya, Twitter'dan Başkan Soyer'i eleştirdi. Yan yana 2 fotoğraf paylaşan Kaya, "İlk fotoğraf 1976 yılından, Bornova Büyük Cami önündeki su kuyruğu. İkinci fotoğraf ise 2019'da Karabağlar'daki su kuyruğu. 43 yıl geçmiş, değişmeyen tek şey vatandaşların mağduriyeti. İzmir'e ve İzmirlilere yapılan CHP zulmü, sistematik bir biçimde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR