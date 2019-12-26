İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Aralık Perşembe İzmir su kesintisi...

İZSU İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Pazar akşamı yaşanan arıza sonrası pek çok ilçeye su verilememiş ve 60 saate varan su kesintileri yaşanmıştı. Peki İzmir'de su kesintileri hangi ilçelerde devam ediyor? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 26 Aralık Perşembe İzmir su kesintisi duyurusu...

İzmir'de su kesintileri devam ediyor. İzmirliler 60 saatlik su kesintisi ile büyük sıkıntı yaşamışlardı. Peki İzmir'de su kesintileri hangi ilçelerde devam ediyor? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU'nun duyurusuna göre 26 Aralık Perşembe İzmir su kesintisi detayları... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? BORNOVA YILDIRIM BEYAZIT

26.12.2019 saat 09:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA ERZENE

26.12.2019 saat 02:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR SELVİLİ, BARIŞ, GÜNALTAY, SEVGİ

26.12.2019 saat 09:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR BOZYAKA, ABDİ İPEKÇİ, BARIŞ, DEVRİM

26.12.2019 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA ŞEMİKLER

26.12.2019 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KEMALPAŞA İSTİKLAL, CUMHURİYET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

26.12.2019 saat 08:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. KINIK OSMANİYE

26.12.2019 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BİRGİ, GÜNLÜCE, MURSALLI, YENİCEKÖY, KAYMAKÇI, EMİRLİ, PİRİNÇÇİ, KEMENLER, ÇAYLI, MESCİTLİ, ÜÇKONAK, KARADOĞAN

26.12.2019 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. SELÇUK 14 MAYIS

26.12.2019 saat 10:05 ile 15:40 arasında yaklaşık 5 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır. SELÇUK BELEVİ

26.12.2019 saat 09:00 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.