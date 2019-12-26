İzmir’de soğuk hava etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başlarken, yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur etkili oldu. İzmir’in uzak ilçelerinden Ödemiş de kar yağışından nasibini alırken, ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı hava durumu tahminlerine göre İzmir önümüzdeki günleri parçalı bulutlu olarak geçirecek.
Soğuk hava yüzünü gösterdi! İzmir beyaza büründü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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