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yüzünü gösterdi! beyaza büründü

Soğuk hava yüzünü gösterdi! İzmir beyaza büründü

26.12.2019, 18:58

’de etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başlarken, yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur etkili oldu. İzmir’in uzak ilçelerinden Ödemiş de kar yağışından nasibini alırken, ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı tahminlerine göre önümüzdeki günleri parçalı bulutlu olarak geçirecek.

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