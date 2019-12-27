İZENERJİ'de 4 bin 500 işçinin yemek parası ödenmedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ’de taşerondan kadroya geçen 4 bin 500 çalışan yeni yıla buruk giriyor. Çalışanlara verilen 425 liralık gıda yardımı, ödeme sıkıntısı bahanesiyle Eylül ayından bu yana verilemiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ şirketinde Kanun Hükmünde Kararname kapsamında taşerondan kadroya geçen ve büyük çoğunluğu güvenlik görevlisi olan 4 bin 500 çalışan yeni yıla buruk giriyor. Çalışanlara Yeni Asır'ın ısrarlı yayınlarının ardından ödenme kararı alınan 425 liralık gıda yardımı Eylül'den bu yana verilmiyor. Çalışanlara sadece Temmuz ayının yarısı ve Ağustos ayının tamamı için toplam 625 lira gıda yardımı yapıldı. Şu ana kadar içeride biriken paralarının bin 700 lira civarında olduğunu belirten işçiler, "Yılbaşında herkes planını ona göre yapmıştı. Yıllardır çalıştığımız belediyede ilk kez 'Paramız yok' sözüyle karşılaştık. Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz" diye konuştu.



YENİ ASIR DUYURDU



Büyükşehir Belediyesi'nin Ağustos'ta yüzde 40 zam yaptığı İZENERJİ şirketinin sendikalı çalışanlarının yanında KHK ile taşerondan gelen 4 bin 500 işçiye Yüksek Hakem Kurulu kararı çerçevesinde sadece yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu işçilere yönelik Meclis toplantısında düzenleme yapılacağı duyurulmuştu. Ancak bahsedilen düzenleme meclis gündeme getirilmemişti. Yeni Asır, gelişmeleri birinci sayfasına taşıyarak, binlerce işçinin verilen sözün tutulmasını beklediğini duyurmuştu.

ERHAN GÜLENÇ