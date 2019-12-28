İzmir'de yılbaşına özel ulaşım! Yılbaşında otobüsler, İZBAN ve metro çalışacak mı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl kutlamaları için son hazırlıklarını tamamladı. İzmirliler yeni yılı Cumhuriyet Meydanı'nda Ozan Doğulu ile karşılayacak. Konser Cumhuriyet Meydanı'nda saat 22.30'da başlayacak. Kutlamalara dışarıda devam edecek İzmirliler için ise ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri, metro ve tramvay hatları ile İZDENİZ vapurları, yılbaşı gecesi ek seferlerle hizmet verecek. İBB ve TCDD'nin ortaklaşa işlettiği İzmir Banliyösü (İZBAN) ise 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece sabaha kadar ek seferler yapacak.

İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvayları, yılbaşı gecesi sabaha kadar sefer yapacak. 31 Aralık 2019 Salı sabahı 06.00'da başlayan seferler 1 Ocak 2020 Çarşamba gece yarısı sona erecek. Metro ve tramvay hatları 43 saat hizmet verecek. Aliağa'dan Tepeköy yönüne hizmet verecek trenler 00.41 ve 02.41'de kalkacak. Bu trenler Menemen'den 01.01'den itibaren 04.01'e kadar, Halkapınar Aktarma Merkezi'nden 01.40'tan 04.40'a kadar, Alsancak'tan 01.49'dan itibaren 04.49'a kadar, Şirinyer'den ise 02.00'den 05.00'e kadar saat başı hizmet verecek.

Tepeköy'den Aliağa yönüne hizmet verecek trenler 00.29 ve 02.29'da kalkacak. Cumaovası'ndan 01.00'den 04.00'e kadar, Gaziemir'den 01.10'dan 04.10'a kadar, Şirinyer'den 01.21-04.21 arasında, Alsancak'tan ise 01.34'den 04.34'e kadar saat başı hizmet verecek.

Gece 12.00'den sonra beş bölgede toplam 55 sefer yapılacak. Beş bölgede, beş ayrı hattaki baykuş seferleri ise sabaha kadar yarım saate bir düzenlenecek. 1 Ocak günü ise pazar tarifesi uygulanacak. Yılbaşı gecesi sefer saatleri uzatılan hatlar ve son sefer saatleri ise şöyle:

Alsancak Gar kalkışlı 912 ve 963 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.20

Konak kalkışlı 42, 72,105, 171, 253, 285, 302, 304, 374, 465 ve 470 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.45

Bahribaba Aktarma Merkezi (Konak) kalkışlı 20, 23, 27, 30, 33, 35, 193, 224, 233, 550, 587 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.45

Lozan kalkışlı 680 ve 691 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.20

Gümrük kalkışlı 45 numaralı otobüsün son sefer saati 01.45

Halkapınar Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 53, 168, 253, 502, 555, 560 ve 599 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.45; 681 numaralı hattın son sefer saati ise 01.20

Halkapınar Metro 2 Aktarma Merkezi kalkışlı 77, 148, 240 numaralı otobüslerin son kalkış saati 01.45

Bornova Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 268 ve 565 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.00

Evka 3 Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 114 numaralı otobüsün son sefer saati 02.05

Üçkuyular İskele Aktarma Merkezi kalkışlı 7, 17 ve 945 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.05

Fahrettin Altay Aktarma Merkezi kalkışlı 8, 311, 969 ve 971 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.05; 18 numaralı hattın son sefer saati ise 01.45

Cumaovası Aktarma Merkezi kalkışlı 808'in son sefer saati 01.00

Gaziemir Semt Garajı Aktarma Merkezi kalkışlı 891'in son sefer saati 01.00

Egekent Aktarma Merkezi kalkışlı 295 ve 346 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.55

Çiğli Aktarma Merkezi kalkışlı 342 ve 529 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.50

Baykuş seferleri

Konak Bahribaba kalkışlı 910, 920, 930, 940 ve 950 numaralı hatlarda sabaha kadar yarım saatte bir baykuş seferleri olacak.

Alsancak'tan Karşıyaka'ya; 00.30'dan 04.30'a kadar 1 saat aralıklarla sefer yapılacak.

Karşıyaka'dan Alsancak'a ise 23.59'dan 04.00'e kadar her saat başı sefer yapılacak.

DHA