Talihsiz İrem’in şüpheli ölümü

Ayrılan anne ve babasının 3 yaşında ortada bıraktığı ve yıllarca babaanne ve dedesi tarafından bakılan zihinsel engelli İrem, kaldığı yurtta 19’unda öldü. Şimdi herkes, vücudunda morluklar görülen kızın ölüm nedenini merak ediyor

İzmir Buca'da boşanan annesi ve babası tarafından 3 yaşında kaderine terk edilen yüzde 94 zihinsel engelli İrem Kızıltaş, 19 yaşında kaldığı özel bir yurtta önceki gün hayatını kaybetti. Yeni Asır'da 5 yıl önce dramı yayınlanan ve ölümü savcı tarafından şüpheli bulunan kız, otopsi işleminin ardından Buca'da toprağa verildi. Vücudunda morluk ve kızarıklıklar bulunan talihsiz İrem'in ölüm nedeni otopsi sonucuyla kesinlik kazanacak. Zihinsel engelli İrem'e yıllarca babaanne ve dedesi bakmış, ancak yaşlı çiftin artık başa çıkamayarak Yeni Asır'da yayınlanan haberle seslerini duyurması üzerine devletin sahip çıktığı kız, 13 yaşında Manisa Kula'da devlet yurduna alınmış, 19 yaşında ise Gaziemir'de özel bir yurda yerleştirilmişti.



BAKANLIK SAHİPLENMİŞTİ



İrem Kızıltaş, Gaziemir'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın maddi desteğiyle kaldığı özel yurtta geçen hafta hayatını kaybetti. Vücudunda morluklar ve kızarıklıklar bulunan İrem'in ölümü Cumhuriyet Savcılığı tarafından şüpheli bulundu. İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan İrem'in cenazesi yapılan otopsisinin ardından Buca'daki mezarlıkta toprağa verildi. İrem'in kesin ölüm nedeni için artık otopsi sonucunun açıklanması bekleniyor.



BABADAN GÖZYAŞI



Baba Atilla Kızıltaş, kılınan cenaze namazının ardından 3 yaşında kaderine terk ettiği kızını toprağa verdikten sonra mezarı başında gözyaşı döktü. Kızının ölüm nedeninin ortaya çıkmasını isteyen baba Kızıltaş, "Biz imkansızlık yüzünden kızımıza bakamadık. Devletimizden Allah razı olsun, ona sahip çıktı. Kızımın ölüm nedeninin ortaya çıkmasını istiyorum" dedi.

TOLGA TEKİN