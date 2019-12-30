İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 31 Aralık Salı

İzmir'de su kesintileri devam ediyor. İzmir'in birçok ilçesinde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanıyor. İZSU'nun açıklamasına göre İzmir'de 12 saat süreli su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 31 Aralık Salı İzmir su kesintisi detayları...

BALÇOVA 17.12.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında çalışmalar süresince yenilenen branşman hatlarının ana boru ile bağlantısı için;

13:00- 16:00 saatleri arasında 3 (üç) saat süre ile su verilemeyecektir. Su Kesintisi Uygulanacak Sokaklar

Ekrem Güler, Namık Kemal, Ziya Gökalp, M. Şeref, Mehmet Akif, F. yaman, Baran, Kerime Nadir, H. Cahit Yalçın, Aşık Veysel, Adalet, Gümüşpala