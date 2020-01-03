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'de evlilik vaadiyle tanışmıştı... Soluğu mahkemede aldı!

İzmir'de evlilik vaadiyle tanışmıştı... Soluğu mahkemede aldı!

03.01.2020, 09:55

'de yaşayan Derya Çiftçi (52), evlenme niyetiyle komşusunun tanıştırdığı Haşim Y. (40) tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Çiftçi, elden ve kredi çekerek verdiği paranın, 95 bin lirayı bulduğunu belirtti

'in Menderes ilçesinde oturan 1 çocuk annesi Derya Çiftçi, 8 yıl önce eşini kaybetti. Çiftçi, 2 yıldır komşusu olan Demet Y.'nin kayınbiraderi Haşim Y. ile geçen eylül ayında evlenme niyetiyle tanıştırıldı.

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