İzmir'de evlilik vaadiyle tanışmıştı... Soluğu mahkemede aldı!

İzmir'de yaşayan Derya Çiftçi (52), evlenme niyetiyle komşusunun tanıştırdığı Haşim Y. (40) tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Çiftçi, elden ve kredi çekerek verdiği paranın, 95 bin lirayı bulduğunu belirtti

İzmir'in Menderes ilçesinde oturan 1 çocuk annesi Derya Çiftçi, 8 yıl önce eşini kaybetti. Çiftçi, 2 yıldır komşusu olan Demet Y.'nin kayınbiraderi Haşim Y. ile geçen eylül ayında evlenme niyetiyle tanıştırıldı.