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AK Parti’den Batur’a ‘’ tepkisi

AK Parti’den Batur’a ‘Gökdelen’ tepkisi
Giriş Tarihi: 4.1.2020

'in Konak ilçesi Pasaport mahallesinde yapılması planlanan tartışması sürüyor. Proje ile ilgili AK Partili Hakan Yıldız, doğru bilgi verilmediği açıklamasında bulundu.

Konak Belediye Meclisi'nde gündeme gelen projeye dair açıklama yapan Belediye Başkanı Abdül Batur, "Biz kentin silüetini bozmadan binaların yapılmasını sağlayacağız" derken, AK Partili Hakan Yıldız, "Proje hakkında doğru bilgileri vermiyorsunuz" dedi. Gökdelen projesinin, Mimari Estetik Komisyonu'nda yeniden değerlendirileceğini ifade eden Batur, "Bu projenin içime sinmediğini, Konak'ın böğrüne hançerin saplanmasını doğru bulmadığımı söylemiştim. Yatırımcıya karşı değiliz ama kentin kurallarına, imar planlarına uygun olmalı" diye konuştu.

TARTIŞMA BİR KAT İÇİN
Konak Belediyesi'nin web sitesindeki fotoğrafın yanıltıcı olduğunu söyleyen Yıldız, "Kamuoyuna belediyenin doğru bilgi vermesi lazım. 146 metrenin simülasyonu ile bu fotoğrafın bağdaşmadığını görüyoruz. Olmayan bir yükseklik için tartışmayı doğru bulmuyoruz" diye belirtti. Hukuksuzluk algısının yanlış olduğunu yineleyen Yıldız, "Meclis'te hala görev yapan o günki encümen kararına imza atmış üyelerimiz var. Tunç Bey'in de 'Hilton Oteli'nden alçak olursa olur' paylaşımı var. Buna bakarsanız, bir katlık anlaşmazlık var ama siz 20-25 kat dediniz. Tartışma doğru mecrada ilerlemiyor" dedi.

MERT ALPDÜNDAR

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