Karaburun'da mezarlık üstüne kafe tartışması büyüyor

Kafe yapılacak yerin mezarlık olmadığını savunan Başkan Erdoğan’ı kepçeyle alanı kazmaya davet eden AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı, “Ölülere karşı yaptıkları saygısızlığı, konuyu siyasi tartışma gibi göstererek kapatmaya çalışmasınlar” dedi

Karabarun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan'ın Eğlenhoca Mahallesi'deki eski mezarlığın üzerine meydan ve kafe yaptırmaya başlamasıyla patlayan skandal gündem oldu. Erdoğan yaptığı açıklamayla düzenlemeyi yaptığı yerin mezarlık olmadığını savunurken CHP'li başkana yönelik "Hodri meydan" çıkışı geldi. "İddialar yalan ve hayal ürünü" diyen Erdoğan'a seslenen AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı, "Getirsinler iş makinesini burayı kazalım bakalım iskeletler çıkacak mı çıkmayacak mı? Bunların vicdanları, çalışmanın ilk başladığı günlerde ortaya çıkan insan kemiklerini bile inkar edecek kadar kurumuş halde. O kemiklerin fotoğrafları ortada. Ölülere karşı yaptıkları saygısızlığı, konuyu siyasi tartışma gibi göstererek kapatmaya çalışmasınlar" diye konuştu.

DUVARA EK YAPIYORUZ

Yeni Asır'ın gündeme getirdiği skandalın ardından açıklama yapan CHP'li Başkan Erdoğan, Eğlenhoca'nın 16. yüzyıldan bugüne yerleşime açık bir köy olduğunu ifade ederek, "1950'li yıllardan itibaren kullanılan meydanın devamı olan ve içinde Atatürk büstünün de bulunduğu alanı yeniden düzenleyerek köye gelen ziyaretçilere köylülerimizin ürettiği ve yetiştirdiği ürünleri satabilecekleri, turistlerin vakit geçirebilecekleri bir alan düzenleme projesi hazırladık. Söz konusu alan, köy meydanı olarak kullanılan, 'zeytin ağaçlı tarla' vasfında olan ve üzerinde Atatürk büstünün de bulunduğu meydandır. Hiçbir zaman da vasfı mezarlık olmamıştır. Meydanın düzenlemesi yapılırken, kot farkı olan kısımlarda muhtemel toprak kaymalarını önlemek için mevcut istinat duvarına ek yapıyoruz" savunmasında bulundu.

170 YILLIK MEZAR

Skandalı ortaya çıkaran isim olan AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı ise, CHP'li Erdoğan'a "Hodri meydan" diye seslendi. Eğlenhoca'nın şu anki yerine taşınmadan önce Kösedere Yolu üzerindeki zeytin fabrikasının olduğu alanda yer aldığını ve isminin de Zeytindeğirmen Köyü olduğunu ifade eden Avcı, şöyle konuştu: "O köy 1850 yılında depremde yıkılıyor. Köyü şu anki yerine taşıyorlar. Bu köyde çok uzun seneler muhtarlık da yapan ve şu an mahalledeki camiyi yaptırma derneğinin de başkanı olan 1900 doğumlu Ahmet Behçet Akıncı, buranın 170 yıllık eski bir mezarlık olduğu bilgisini 1939 doğumlu oğlu Hayrettin Akıncı'ya aktarıyor. Bu meydan düzenlemesinin yapıldığı yer ve çevresi mezarlık."





'CESARETİ VARSA GELSIN'

"Zaten bu düzenleme için yapılan istinat duvarları için kepçeler çalışmaya başladığında ortaya çıkan insan kemikleri var" diyen Avcı, şunları söyledi: "Bunların vicdanları, fotoğraflarla da sabit, bu insan kemiklerini bile inkar edecek kadar kurumuş durumda. Hodri meydan! Eğer cesareti varsa gelsin ben göstereyim, onlar iş makinesiyle kazsın ve ortaya çıkacak insan iskeletlerini görsün. Orada yatan insanların ruhuna yaptıkları bu saygısızlığı; olayı sanki siyasi bir tartışmaymış gibi göstererek kapatmaya çalışıyor."

ERHAN GÜLENÇ