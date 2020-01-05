İki anne iki dram

Manisa'da peş peşe 4 çocuğunu kaybetmenin acısıyla yıkılan 41 yaşındaki anne Muhbet Deniz, yatağa bağımlı haldeki kızı Rana'nın yaşaması için hayırseverlerden destek istedi. İzmir'de çetelerin çatışmasında öldürülen motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara'nın annesi Sebahat Kara ise "İki torunum yetim kaldı. Hayatımızı kararttılar. Oğlumun katilleri hak ettiği cezayı alsın" diyerek göz yaşı döktü.

İzmir'in Konak ilçesinde, yol kenarında pusu kuran grubun düzenlediği silahlı saldırıda, mermilerin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişiden motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara'nın (32) acılı annesi Sebahat Kara, adalet çağrısında bulundu. Bir süre önce diğer oğlu Bülent Kara'yı da alkollü bir sürücünün çarpması sonucu kaybeden ve aynı anda iki evlat acısı yaşayan anne Kara, "Benim 2 torunum yetim kaldı. Gencecik oğlumu toprağa verdim, suçlular cezasını çeksin. İki evlat acısı ile hayatımı kararttılar" dedi. Çarşamba gecesi Karabağlar İnönü Caddesi'nde çetelerin çatışmasında caddeden geçen kurye Kara (32) ve bir başka otomobildeki Lokman Çakır (40), isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Hastanede hayatlarını kaybeden Çakır ve Kara İzmir'de toprağa verildi.

BAŞKALARI YANMASIN

Kara'nın ağlamaktan ve feryat etmekten sesi kısılan annesi Sebahat Kara, "Benim oğlum herkes tarafından sevilen bir çocuktu. Tek derdi ailesine bakmaktı, ekmeğinin peşindeydi. Çocuğum günahsız yere gitti. Oğlumun katillerinin gereken cezayı almalarını istiyorum. Başka ailelerin canlarını yakmasınlar" dedi. Daha önce büyük oğlu Bülent'i İstanbul'da ATM'den para çektiği sırada bir minibüsün çarpması sonucu kaybettiklerini anlatan gözü yaşlı anne Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim 2 yetimim okullarında nasıl başarılı olacaklar. Hayatımızı karartılar. Oğlmun katili nasıl böyle Teksas gibi silah sıkıyor sokak ortasında bilmiyorum. Başta o silahı kullanan kişi olmak üzere hepsinin yüzüne tükürmek istiyorum."





İKİ ÇETE 100 BİN LİRA VE 4 KİLO KOKAİN İÇİN ÇATSMS

Konak'ta Susuzdede Parkı'nda başlayıp Karabağlar İnönü Caddesi'nde son bulan ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni Asır'ın ulaştığı bilgilere göre uyuşturucu hesaplaşması yüzünden çıkan çatışmada 12 kişi gözaltına alınırken, 8 kişinin de arandığı bildirildi. İzmir'deki meydan savaşının uyuşturucu çetesi Uluğlar ve Gürbüzler arasındaki uyuşturucu alışverişinden doğan 100 bin lira ve 4 kilo kokain yüzünden çıktığı ileri sürüldü. Silahlı saldırıda ölen iki kişinin hangi silahtan çıkan kurşunlarla hayatlarını kaybettiği balistik incelemenin ardından kesinlik kazanacak.

İzmir'de kanlı pusu! Dehşet saçtılar!

EVİMİZİN DİREĞİ GİTTİ

Silahlı çatışmada biri kız iki çocuklarının babasını kaybeden gözü yaşlı eş Olya Kara da isyan ederek katillerin ömür boyu hapis cezası almasını istedi. Eşinin dünya iyisi bir kişi olduğunu, işyerinde ve çevresinde çok sevildiğini ve yardım meleği olarak bilindiğini belirten Olya Kara, "Serkanıma bu ölüm hiç yakışmadı" dedi.

HASTA KIZIM YAŞASIN

Manisa'da yaşayan 41 yaşındaki anne Muhbet Deniz, üst üste 4 evlat acısı yaşadı. İlk çocuğu doğumda öldü, ardından ikinci çocuğu Seda Nur Çelik de kas hastalığından 7 yaşında hayatını kaybetti. Ardından bir erkek çocuğu dünyaya getiren Muhbet Deniz, 1 yaşındaki Ekrem'i de ev kazasında kaybetti. Deniz'in imtihanı bununla da bitmedi. Deniz'in bebeği 5 aylıkken gelişim bozukluğu nedeniyle yaşamını yitirdi. Dört kez yıkılan Deniz ardından şu an 8 yaşında olan Damla Çelik'i ve 2,5 yaşında olan Rana Nur Çelik'i dünyaya getirdi. 2 yıl önce eşinden boşanan anne Deniz, baba evine döndü. Tam her şey düzeldi derken Rana Nur 1,5 yaşında iken yürüyememeye başladı. Ateşi yükselen ve kas kaybı yaşayan çocuğunu hastaneye götüren anne, 7 ay yoğun bakımda evladının iyileşmesini bekledi. Ancak Rana Nur'a bir türlü teşhis konulamadı ve solunum cihazına bağlı yaşamaya başladı. Dört evlat acısı yaşadığını belirten Deniz, "Bir kez daha aynı acıyı yaşamak istemiyorum. Bunu kaldıramam" dedi.

YARDIM BEKLİYOR

Rana Nur'un 1,5 yaşına kadar çok sağlıklı bir çocuk olduğunu anlatan anne Deniz, "Yürüme bozukluğu başlayınca kas hastalığından kaybettiğim Seda Nur gibi olduğunu anladım. Artık acılara alıştım. Tam bir yıldır makineye bağlı yaşıyor. İyi insanlar desye tek oldu, solunum makinelerini alabildim. Kızımın nadir görülen bir hastalığı olduğunu söylüyorlar. Artık teşhis konulsun. Yavrumu kaybetmek istemiyorum" dedi.

Maddi durumu iyi olmayan Deniz, kızını yaşatabilmek için evde hastane ortamı kurdu. Aylık bin 300 lira evde bakım aylığı ile geçinmeye çalıştıklarını dile getiren Deniz, elektrik faturasını da yardımlarla ödediğini ifade etti.

NERMİN UÇTU - FATİH ŞENDİL