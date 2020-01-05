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için kar yağışı uyarısı!

İzmir için kar yağışı uyarısı!
Giriş Tarihi: 5.1.2020

Genel Müdürlüğü için kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre kuvvetli olması beklenen yağışın bazı bölgelerde de karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'den İzmir için kar yağışı uyarısı geldi. Edinilen bilgiye göre, bu akşam kıyı hattında başlaması tahmin edilen yağış, iç kesimlere ilerleyecek ve gece boyunca sürecek. Yarın, yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların ağırlıklı olarak 'Yağmur' şeklinde devam edeceği, 300- 400 metre rakımlı bölgelerde ise 'Karla karışık yağmur ve kar' şeklinde görüleceği bildirildi. Ayrıca Güney Ege üzerinden gelecek alçak basıncın etkisi ile Pazartesi ve Salı özellikle Kuzey Ege'de poyrazın saatte 80-110 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

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