Şehit polis Fethi Sekin’in ölüm yıldönümünde babası konuştu

5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi önünde, teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, “Ben, vatana bir evladımı feda ettim ama milyonlarca evladım oldu. İstediğim odur ki hiçbir anne ve baba ağlamasın” dedi

5 OCAK 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'ne saldıran bölücü terör örgütü PKK militanları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Kahramanca şehit düşen Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin de oğlunun şehadetinin 3'üncü sene-i devriyesinde açıklamalarda bulundu.

'VATAN SAĞ OLSUN'

Oğlu ile her zaman gurur duyduklarını belirten baba Sekin, vatana bir evladını feda ettiğini ancak milyonlarca evlat sahibi olduğunu aktardı. Vatanın birliği için gerekirse diğer evlatlarını da feda etmeye hazır olduklarını dile getiren şehit babası Mehmet Zeki Sekin, "Ben, vatana bir evladımı feda ettim ama milyonlarca evladım oldu. İstediğim odur ki hiçbir anne ve baba ağlamasın. Bu milletin, vatanın birliği ve beraberliği için bir evladımı şehit verdim gerekirse diğer evlatlarımı da feda ederim. Yeter ki vatanın birliği ve dirliği olsun. Vatan sağ olsun. Bir şehit babası olarak oğlum ile gurur duydum. Şehidimle de gurur duyuyorum, bu gurur tüm Türkiye'nin gururudur" ifadelerini kullandı.

5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde, teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, "Ben, vatana bir evladımı feda ettim ama milyonlarca evladım oldu. İstediğim odur ki hiçbir anne ve baba ağlamasın" dedi.

SEKİN, ADLİYEDE DE UNUTULMADI

Şehit polis memuru Fethi Sekin ve seken kurşunun isabet etmesiyle şehit olan mübaşir Musa Can, ölümlerinin 3'üncü yılında İzmir Adliyesi'nde de unutulmadı. Adliyedeki turnikelere 'Unutmadık, Unutmayacağız. Fethi Sekin, Musa Can' yazılırken, asansörlerde de Sekin için özel olarak hazırlanan klipler oynatılıyor.