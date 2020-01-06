Donmuş gıdalar için kanser uyarısı! Donmuş gıdaların zararları!

Donmuş gıda günümüzde birçok evde kullanılmasına rağmen zararları tam olarak bilinmemekte. Kanser uzmanlarının araştırmaları sonucu donmuş gıdalar hakkında önemli bilgiler verildi. Donmuş gıdalar kalp ve damar hastalıklarının başını çekerken, vücuttaki hücrelerin tahrip olmasına da neden olabiliyor. Trans yağlar bakımından zengin olan donmuş besinlerin zararları sıralanırken, kanser tehdidi dikkat çekti. Peki donmuş besinlerin zararları nelerdir?