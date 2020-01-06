İzmir'de kar yağışı ne kadar devam edecek? Ege'de hangi illerde kar yağışı var?

Yurdun pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı İzmir'de de kendini gösterdi. İzmir'in bazı noktalarında kar yağışı etkili oluyor. Ege Bölgesi'nde pek çok noktada kar yağışının olması ile birlikte kimi il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde kar yağışı var? İzmir'de kar yağışı ne kadar devam edecek? İşte İzmir kar yağışı ile ilgili merak edilenler...