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'de kar yağışı ne kadar devam edecek? Ege'de hangi illerde kar yağışı var?

İzmir'de kar yağışı ne kadar devam edecek? Ege'de hangi illerde kar yağışı var?

06.01.2020, 12:55

Yurdun pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı 'de de kendini gösterdi. İzmir'in bazı noktalarında kar yağışı etkili oluyor. 'nde pek çok noktada kar yağışının olması ile birlikte kimi il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde kar yağışı var? İzmir'de kar yağışı ne kadar devam edecek? İşte ile ilgili merak edilenler...

'in bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. İzmirliler kar yağışlarının ne kadar devam edeceğini ve hangi bölgelerde kar yağışının etkili olacağını merak ediyor. İşte ile ilgili detaylar...

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