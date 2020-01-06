İzmir'de su kesintisi 6 Ocak Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından merak ediliyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'de 8 saati bulan su kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 6 Ocak Pazartesi İzmir su kesintisi duyurusu...

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 6 Ocak Pazartesi İzmir su kesintisi detayları... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? BORNOVA KEMALPAŞA

06.01.2020 saat 09:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.



BORNOVA YILDIRIM BEYAZIT

06.01.2020 saat 09:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.