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'deki cinayetlerin faili gözaltında girişiminde bulunmuş

İzmir'deki cinayetlerin faili Enver Yıldız gözaltında intihar girişiminde bulunmuş

06.01.2020, 16:12 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020,16:15

'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren ve paralarını gasp eden, polisle girdiği çatışmada da bir polisi başından vurarak ağır yaralayan (30) gözaltında girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Torbalı'da geçen 29 Aralık'ta saat 21.30 sıralarında , yüzüne maske takıp, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı.

Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Yıldız, Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu.

Olumsuz yanıt almasının ardından saldırdı. Yıldız, yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyip, Mehmet Fuat Park'ı yaraladı. Daha sonra eşi Vildan Park'tan (51), 500 TL alıp, kaçtı.

Yıldız, ardından 700 metre mesafede, aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına gelip, para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al" dedi..

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