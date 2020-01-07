  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de park halindeki kamyon alev aldı

'de park halindeki alev aldı

İzmir'de park halindeki kamyon alev aldı

07.01.2020, 09:14

'in Bornova ilçesinde park halinde bulunan çıkan sonrası kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, 45 U 3948 kamyon yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, diğer kamyon da çıkan yangından zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi 6130 Sokakta meydana geldi. Park halinde bulunan 45 U 3948 plakalı kamyon, iddiaya göre henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler park halinde bulunan bir başka kamyona da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çevredeki işletmelere sıçramaması vatandaşlara derin bir nefes aldırdı.
İzmir'de park halindeki kamyon alev aldı

Öte yandan, 45 U 3948 kamyon yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, diğer kamyon da çıkan yangından zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de park halindeki kamyon alev aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN